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أخبار محلية > بالفيديو : أخصائي: ما بين 50-80% من السعوديين مصابون بجرثومة المعدة.. وهذه طرق انتقالها
22/11/2021   11:14 م

بالفيديو : أخصائي: ما بين 50-80% من السعوديين مصابون بجرثومة المعدة.. وهذه طرق انتقالها

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أكد أخصائي الجهاز الهضمي والكبد الدكتور وليد الشمراني أن جرثومة المعدة تُعد من أنواع البكتيريا التي تعيش في أصعب البيئات، نظرا لوجود أحماض المعدة التي تؤدي لقتل الميكروبات والجراثيم.

وأوضح، خلال حديثه في “برنامج اليوم” على قناة السعودية، أن شكل الجرثومة الحلزوني وطريقة حركتها، إضافة إلى قدرتها على إنشاء سحابة حول نفسها من المواد العضوية، مكنتها من إيجاد بيئة لها داخل المعدة.

وأضاف أن ما بين 50-80 % من السعوديين مصابون بجرثومة المعدة وخاصة الكبار، مبينا أنها تنتقل من شخص إلى آخر داخل الأسرة، إضافة إلى انتقالها عن طريق المياه والأطعمة الملوثة والمسابح غير المعقمة.

وأشار إلى أن أبرز مضاعفاتها التهاب المعدة وضعف الامتصاص الوظيفي للمعدة ونقص الحديد وفيتامين “ب12” والإصابة بسرطان المعدة بنسبة ضئيلة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو : أخصائي: ما بين 50-80% من السعوديين مصابون بجرثومة المعدة.. وهذه طرق انتقالها

أخبار محلية
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