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أخبار محلية > حالة الطقس اليوم: انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة في وسط وشرق المملكة
23/11/2021   8:24 ص

حالة الطقس اليوم: انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة في وسط وشرق المملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الثلاثاء)، أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي على وسط وشرق المملكة، وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من شرق ووسط وجنوب غرب المملكة.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح السطحية على سواحل الخليج العربي، مع احتمالية تكوّن الضباب على مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم /ساعة، وسيكون ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. وفق “أخبار 24”.

فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس اليوم: انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة في وسط وشرق المملكة

أخبار محلية
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