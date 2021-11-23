“الصحة” توضح أهمية الجرعة التنشيطية لرفع المناعة

أوضحت وزارة الصحة أن مناعة جسم الإنسان تنخفض بعد مرور ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وأضافت الوزارة أن حماية الجسم من خطر الإصابة بمتحور “دلتا” تقتضي أخذ الجرعة التنشيطية، مشيرة إلى أنه عندما تنخفض مناعة الجسم فإن الجرعة التنشيطية ترفع منها لحمايتك.
ولفتت إلى إمكانية الإصابة بالفيروس خصوصاً لكبار السن أو الذين لديهم أمراض مزمنة وكذلك مرضى زراعة الأعضاء، لاسيما في ظل فرص انتشار “دلتا” الذي يعتبر أشد المتحورات خطورة حتى الآن، الأمر الذي يتطلب أخذ الجرعة التنشيطية.
وفق “أخبار 24”.