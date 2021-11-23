نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الصحة” توضح أهمية الجرعة التنشيطية لرفع المناعة
23/11/2021   8:24 ص

“الصحة” توضح أهمية الجرعة التنشيطية لرفع المناعة

+ = -
742

أوضحت وزارة الصحة أن مناعة جسم الإنسان تنخفض بعد مرور ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أن حماية الجسم من خطر الإصابة بمتحور “دلتا” تقتضي أخذ الجرعة التنشيطية، مشيرة إلى أنه عندما تنخفض مناعة الجسم فإن الجرعة التنشيطية ترفع منها لحمايتك.

ولفتت إلى إمكانية الإصابة بالفيروس خصوصاً لكبار السن أو الذين لديهم أمراض مزمنة وكذلك مرضى زراعة الأعضاء، لاسيما في ظل فرص انتشار “دلتا” الذي يعتبر أشد المتحورات خطورة حتى الآن، الأمر الذي يتطلب أخذ الجرعة التنشيطية.

"الصحة" توضح أهمية الجرعة التنشيطية لرفع المناعة

وفق “أخبار 24”.

“الصحة” توضح أهمية الجرعة التنشيطية لرفع المناعة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885186152.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.