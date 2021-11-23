قال استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور خالد الغامدي، إن من يصاب بفيروس كورونا فإنه من المحتمل أن يصاب بداء السكري، مضيفاً أنه يتعين على الشخص فحص السكري ومراقبته بعد الإصابة.
وأضاف الغامدي في مداخلة لقناة “الإخبارية”، أننا لا زلنا بحاجة لدراسة أكثر للتأكد من أن فيروس كورونا قد يؤدي لتدمير خلايا بيتا المنتجة للأنسولين، مبيناً أن هناك حالات بالفعل لأشخاص أصيبوا بالفيروس وارتفعت معدلات السكر لديهم.
وأوضح أنه وجد أن المصابين بالسكري ولديهم معدل تراكمي قليل وتحت السيطرة، هم أقل عرضة للدخول للعناية المركزة والتعرض لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أن التحكم في السكر مهم لمرضى السكري، ومن المحتمل للشخص غير المصاب بالمرض أن يصاب به بعد إصابته بكورونا لو لم يراقب مستوى السكر لديه ويتحكم به.
فيديو | استشاري الغدد الصماء والسكري د. خالد الغامدي:
من أصيب بفيروس #كورونا من المحتمل إصابته بداء “السكري”.. ويجب عليه الفحص#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/sq3Z5IThRM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 22, 2021