متى يحصل مندوب توصيل الطلبات على الحد الأعلى من الدعم؟.. مسؤول يجيب

أوضح نائب المحافظ المساعد لقطاع البريد بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالرحمن المبارك، مقدار الحد الأدنى والأعلى من الدعم المقرر لمندوبي توصيل الطلبات، ومتى يستحق المندوب الحد الأعلى.
وقال المبارك في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الحد الأدنى للدعم يبلغ 450 ريال، فيما يبلغ الأعلى 3 آلاف ريال، مضيفاً أن المندوب يستحق الحد الأعلى إذا بلغ مجموع طلبات التوصيل يومياً من 6 إلى 7 طلبات، بمجموع 200 طلب شهرياً. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، لتقديم دعم مالي لمندوبي التوصيل السعوديين العاملين في التطبيقات المسجلة لدى الهيئة.
فيديو | نائب المحافظ المساعد لقطاع البريد بهيئة الاتصالات: إذا عمل المندوب على توصيل الطلبات ما بين 6 إلى 7 طلبات في اليوم يستحق الحد الأعلى من الدعم وهو 3000 ريال شهريا #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/OuAOh0xtKm
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 22, 2021