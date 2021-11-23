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أخبار محلية > صورة نادرة تجمع الملك عبدالعزيز والملك فهد قبل 75 عامًا
23/11/2021   8:22 ص

صورة نادرة تجمع الملك عبدالعزيز والملك فهد قبل 75 عامًا

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نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز، اليوم (الإثنين)، صورة نادرة تجمع المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، وابنه الملك فهد.

ويظهر في الصورة الملك عبدالعزيز جالسًا ويقف خلفه الملك فهد وهو في ريعان شبابه، وسط مجموعة من الأمراء والمسؤولين.

ويعود تاريخ التقاط الصورة لعام 1365هـ الموافق 1946م، وعلق الحساب على الصورة قائلا إن الملك عبدالعزيز أوصى أولاده خيرًا بالوطن والمواطن.

وفق “أخبار 24”.

صورة نادرة تجمع الملك عبدالعزيز والملك فهد قبل 75 عامًا

أخبار محلية
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