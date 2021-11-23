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أخبار المناطق > طيار ينشر فيديو للحظة هبوطه في مطار أبها.. ويعلق: هذا ما نشاهده أثناء الهبوط
23/11/2021   8:23 ص

طيار ينشر فيديو للحظة هبوطه في مطار أبها.. ويعلق: هذا ما نشاهده أثناء الهبوط

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نشر الطيار السعودي يزيد الخليوي مقطع فيديو للحظات هبوطه بالطائرة في مطار أبها بمنطقة عسير، معلقا عليه بـ”هذا ما يشاهده الطيار من قمرة القيادة وقت الهبوط في مطار أبها”.

وقال الخليوي لـ”أخبار 24″ إن الهبوط في مطار أبها صعب نوعا ما، بسبب ارتفاعه عن سطح البحر وهذا يؤثر قليلًا على أداء محركات الطائرة، وأيضًا نظرًا لوجود بعض السحب الركامية في أغلب الأحيان.

وأضاف أنه يعمل في مجال الطيران منذ 18 عاما، 7 سنوات كابتن طيار و11 عاما في مجال صيانة الطائرات.

طيار ينشر فيديو للحظة هبوطه في مطار أبها.. ويعلق: هذا ما نشاهده أثناء الهبوط

أخبار المناطق
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