تعليمات خاصة إلى الجماهير لحضور نهائي دوري أبطال آسيا 2021

يستضيف استاد الملك فهد الدولي بالرياض، مساء الثلاثاء، المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بين فريقي الهلال ونظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.
ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم تعليمات دخول الجماهير إلى المباراة النهائية، والتي جاء أهمها الحضور المبكر والتوجه إلى ملعب الدرة؛ لتسهيل إجراءات الدخول.
ويقتصر حضور المباراة على المحصنين بجرعتين وأكثر فقط، مع ضرورة التأكد من البوابة الخارجية الموضحة أعلاه، والبوابة الداخلية المحددة في التذكرة.
كما يتم إبراز الحالة الصحية في تطبيق توكلنا أثناء التوجه للبوابات الخارجية، مع أهمية ارتداء الكمامة طوال وقت التواجد في استاد الملك فهد الدولي، وتجهيز التذكرة قبل الوصول إلى البوابة الداخلية لقراءتها قبل الدخول.
وسيتم التأكد من موقع المقعد المحدد في التذكرة، واتباع توجيهات المنظمين، على ألا يتم السماح بدخول محيط استاد الملك فهد بالرياض دون تذكرة، وستفتح بوابات “الدرة” في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء.
وفق “أخبار 24”.