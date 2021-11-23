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أخبار محلية > مختص: 40% زيادة في وفيات الأجنة منذ جائحة كورونا.. وهذا تأثير التحصين بجرعتين على الحوامل
23/11/2021   8:22 ص

مختص: 40% زيادة في وفيات الأجنة منذ جائحة كورونا.. وهذا تأثير التحصين بجرعتين على الحوامل

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استعرض استشاري طب الأمومة والأجنة والحمل الحرج، الدكتور وجيه العالي، بعض تأثيرات إصابة السيدات الحوامل بفيروس كورونا.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه منذ ظهور الجائحة ارتفعت نسب عمليات الولادة المبكرة والقيصرية، كما ارتفعت أعداد وفيات الأجنة داخل الأرحام، مشيرًا إلى أن وفيات الأجنة في أرحام السيدات اللاتي أُصبن بكورونا زادت بنسبة 40% منذ بداية الجائحة، مقارنة بالسيدات اللاتي لم يصبن.

وأضاف أن متحور “دلتا” كان الأشرس بين سلسلة متحورات فيروس كورونا على النساء الحوامل مقارنة بالفيروس الأساسي، مؤكدًا أن نسبة وفيات الأجنة بسبب “دلتا” ارتفعت من 6 من كل ألف شخص إلى 27 من كل ألف شخص. وفق “أخبار 24”.

وبشأن فعالية التحصين بجرعتين من اللقاح، قال العالي إن السيدات اللاتي حصلن على جرعتين يكن في مأمن من التعرض للمضاعفات الخطيرة للإصابة بفيروس كورونا، والتي من بينها موت الجنين في الرحم.

مختص: 40% زيادة في وفيات الأجنة منذ جائحة كورونا.. وهذا تأثير التحصين بجرعتين على الحوامل

أخبار محلية
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