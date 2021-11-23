مختص: 40% زيادة في وفيات الأجنة منذ جائحة كورونا.. وهذا تأثير التحصين بجرعتين على الحوامل

استعرض استشاري طب الأمومة والأجنة والحمل الحرج، الدكتور وجيه العالي، بعض تأثيرات إصابة السيدات الحوامل بفيروس كورونا.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه منذ ظهور الجائحة ارتفعت نسب عمليات الولادة المبكرة والقيصرية، كما ارتفعت أعداد وفيات الأجنة داخل الأرحام، مشيرًا إلى أن وفيات الأجنة في أرحام السيدات اللاتي أُصبن بكورونا زادت بنسبة 40% منذ بداية الجائحة، مقارنة بالسيدات اللاتي لم يصبن.
وأضاف أن متحور “دلتا” كان الأشرس بين سلسلة متحورات فيروس كورونا على النساء الحوامل مقارنة بالفيروس الأساسي، مؤكدًا أن نسبة وفيات الأجنة بسبب “دلتا” ارتفعت من 6 من كل ألف شخص إلى 27 من كل ألف شخص. وفق “أخبار 24”.
وبشأن فعالية التحصين بجرعتين من اللقاح، قال العالي إن السيدات اللاتي حصلن على جرعتين يكن في مأمن من التعرض للمضاعفات الخطيرة للإصابة بفيروس كورونا، والتي من بينها موت الجنين في الرحم.
تأثير كورونا على الحمل..
د.وجيه العالي (استشاري طب الأمومة والأجنة والحمل الحرج):
منذ ظهور الجائحة زادت نسب عمليات الولادة المبكرة والولادة القيصرية وصغر حجم الجنين، وزيادة عدد وفيات الأجنة داخل الرحم#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/q4IQhxqs25
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 22, 2021
تأثير كورونا على الحمل..
د.وجيه العالي (استشاري طب الأمومة والأجنة والحمل الحرج):
الوفيات للأجنة داخل رحم السيدات اللاتي أصبن بكورونا زادت بنسبة 40% منذ بداية الجائحة مقارنة بالسيدات اللاتي لم يصبن#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/OhxZsBYPhV
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 22, 2021
تأثير كورونا على الحمل..
د.وجيه العالي (استشاري طب الأمومة والأجنة والحمل الحرج):
متحور “دلتا” كان الأشرس والأخطر على النساء الحوامل مقارنة بالفيروس الأساسي#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/s9CSb6e5CR
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 22, 2021