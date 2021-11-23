خيار مثالي لكارهي الإبر.. بروفيسور يوضح مزايا أول دواء للسكري من النوع الثاني

أكد بروفيسور أمراض الباطنة والسكر، الدكتور عبدالرحمن الشيخ، أن ابتكار أول دواء للسكري من النوع الثاني في العالم سيمثل خيارًا جيدًا لبعض الفئات من مرضى السكري.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن الدواء المبتكر عبارة عن أقراص سوف تفيد في علاج السكري وإنقاص الوزن.
وأوضح أن الأقراص ستساعد بعض الأشخاص الذين لا يحبون أخذ الإبر، بحيث تمنحهم خيارًا جيدًا للتحكم في مستويات السكري بالجسم.
وأرجع الشيخ ارتفاع نسب الإصابة بمرض السكري في المملكة، والتي بلغت ربع تعداد السكان تقريبًا، إلى عدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم وارتفاع أعداد الأشخاص الذين يعانون من السمنة، مطالبًا بتخصيص ساعات لممارسة الرياضة يوميًا. وفق “أخبار 24”.
فيديو | بعد ابتكار أول دواء للسكري من النوع الثاني على مستوى العالم.. بروفيسور أمراض الباطنة والسكر أ.د عبدالرحمن الشيخ: الأقراص تساعد في علاج السكري وتنقص الوزن.. وربع السعوديين يعانون من السكري #الراصد pic.twitter.com/2UeQj2veo1
— الراصد (@alraasd) November 22, 2021