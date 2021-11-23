مَن الحكم الإماراتي “محمد عبدالله” الذي سيقود مباراة الهلال وبوهانغ اليوم؟

تُدار المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا، مساء اليوم (الثلاثاء)، بين فريقي الهلال وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بصافرة الحكم الإماراتي، محمد عبدالله حسن.
وسبق لـ”عبدالله” أن قاد التحكيم في المباراة النهائية لكأس زايد للأندية العربية الأبطال الذي جمع الهلال والنجم الساحلي، وتعد المباراة التي جمعت بين منتخبي المالديف وقيزغيزستان في عام 2011 هي أول مباراة يشارك فيها “عبدالله” على المستوى الدولي، وتواجد حينها كحكم رابع.
وتولى الحكم الإماراتي التحكيم في العديد من المباريات الدولية منها مباراة ودية بين منتخبي مصر والعراق عام 2012، ومواجهة منتخبي المكسيك وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم للشباب 2017.
وكان “عبدالله” في عام 2018 ضمن قائمة الحكام الذين اختارهم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لإدارة مباريات كأس العالم، كما أنه أحد المرشحين للمشاركة في إدارة منافسات كأس العالم 2022. وفق “أخبار 24”.
وشهدت مسيرته في عام 2019 مواجهات أخرى منها مباراة بين منتخبي اليابان وفيتنام في ربع نهائي كأس آسيا، كما سبق له قبلها المشاركة في إدارة التصفيات الأولمبية، ونهائيات آسيا للكبار في أستراليا، ومونديال الناشئين في تشيلي.
يذكر أن طاقم تحكيم مباراة اليوم بين الهلال وبوهانغ يضم أيضا كلا من محمد أحمد الحمادي وحسن محمد المهري، وعادل علي النقبي، وأحمد سعيد الراشدي، في حين عين الإماراتي عمار علي الجنيبي كحكم فيديو مساعد، بالإضافة إلى مواطنه عمر محمد العلي والسوري حنا حطاب.