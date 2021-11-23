مدرب الاتحاد السابق “كالديرون” يكشف عن كيف سقط أمام “بوهانغ” في نهائي آسيا 2009

كشف المدير الفني لفريق الاتحاد السابق، المدرب الأرجنتيني جابريل كالديرون، عن كواليس خسارة ممثل المملكة لقب البطولة الآسيوية في العام 2009، أمام بوهانج الكوري الجنوبي، بثنائية مقابل هدف وحيد.
وقال كالديرون، في تصريحات لقناة “العربية”: “أعتقد أن الهلال هو الفريق المفضل في مباراة اليوم، لأنه يملك لاعبين ومدربا رائعا أيضًا، ولكن النهائي يبقى النهائي خاصة في بطولة دوري أبطال آسيا”.
وأوضح: “الاتحاد كان هو الأفضل بالنسبة لي في نهائي البطولة العام 2009 في طوكيو.. وبالنسبة لي خضنا نهائي البطولة بفريق جيد، ولكن تم ارتكاب خطأين جاء بسبب أحدهما تسجيل هدف في شباكنا”.
وتابع: “في النهائي سيواجه الهلال فريقا صعبا أمام بوهانغ، ولكن المشكلة تأتي من كيفية تحقيق النصر، ودائما تكون كرة القدم في النهائيات جديرة بالمشاهدة والمتابعة.. السعودية أصبحت لديها فرق ممتازة، والهلال دائما في الصدارة، لأن لديه قدرات وجمهور كبير يقف بجانبه”. وفق “أخبار 24”.
وواصل: “أفضل أن يتم لعب النهائي في المملكة وبين جماهير وعشاق الهلال، على عكس اللعب في كوريا، كما أنه لا يوجد أي مشكلة لدى لاعبي الهلال، حيث إنهم يتمتعون بشخصية قوية، وإتقان كبير، فضلا عن المدرب الجيد الذي يقودهم، لذلك لا خوف على الهلال في النهائي”.