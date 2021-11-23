بالفيديو.. “مرور الرياض” يكشف عن خطته استعداداً لـ”نهائي آسيا”.. ويعلن مسارات الوصول للملعب

أعلنت إدارة مرور منطقة الرياض خطتها المرورية استعداداً للمباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، وذلك لضمان انسيابية الطرق المؤدية لبوابات ملعب الملك فهد الدولي، موضحة المسارات التي يجب اتباعها للوصول لملعب المباراة.
وقال المتحدث الرسمي لإدارة مرور العاصمة العقيد نواف السديري، إن على الراغبين في الوصول للبوابتين رقم 1 و2، أن يسلكوا طريق الدمام باتجاه الشرق حتى مخرج الجنادرية، ثم الاتجاه جنوباً عبر طريق الجنادرية حتى الوصول لشارع الشيخ عيسى ومن ثم النزول باتجاه الغرب حتى الوصول إلى البوابتين.
وأضاف العقيد السديري أن على الراغبين في الوصول للبوابتين رقم 3 و4، الاتجاه في تقاطع خريص غرباً مع السلطان قابوس والاتجاه شمالاً حتى الوصول إلى شارع الأمير بندر بن عبدالعزيز ثم الاتجاه غرباً، ومن ثم الاتجاه عبر شارع المجد نحو الشمال حتى الوصول.
وأشار إلى أن الراغبين في الوصول إلى البوابتين رقم 5 و6، عليهم أخذ طريق خريص باتجاه الغرب ناحية الجهة الغربية من كلية الملك فهد الأمنية، عبر شارع الشيخ زايد والاتجاه شمالاً حتى الوصول للبوابتين، أو عبر طريق الشيخ جابر باتجاه الشمال والنزول عبر شارع الأمير بندر باتجاه الشرق.
ولفت إلى أن على الراغبين في الوصول للبوابات رقم 7 و8 وكبار الشخصيات، الاتجاه عبر طريق الشيخ جابر والنزول عبر شارع الأمير بندر باتجاه الشرق حتى الوصول للبوابات المقصودة، مشدداً على الجماهير بضرورة الحضور مبكراً للملعب لتلافي الازدحام المروري الخاص بذروة خروج الموظفين. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن ملعب الملك فهد الدولي سيحتضن اليوم (الثلاثاء) في تمام الساعة السابعة مساء المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا بين الهلال ونظيره بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، ويسعى كل فريق للتتويج بلقبه القاري الرابع حيث سبق لكل منهما التتويج بالبطولة من قبل 3 مرات.
مرور منطقة الرياض يستعد لـ #نهائي_دوري_أبطال_آسيا بخطة مرورية؛ لضمان انسيابية الطرق المؤدية إلى بوابات ملعب الملك فهد الدولي.#واس_رياضي pic.twitter.com/Rbh2RWgTGZ
— واس الرياضي (@SPA_Spor) November 22, 2021