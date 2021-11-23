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أخبار محلية > “التجارة” تضبط منصات تبيع تذاكر نهائي دوري أبطال آسيا 2021 بشكل مخالف
23/11/2021   9:29 م

“التجارة” تضبط منصات تبيع تذاكر نهائي دوري أبطال آسيا 2021 بشكل مخالف

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الثلاثاء)، أن فرق الرقابة على المتاجر الإلكترونية بالوزارة ضبطت بالتعاون مع نادي الهلال، عدداً من المواقع والمنصات الإلكترونية التي تقوم ببيع تذاكر مباراة الهلال وبوهانج الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، بشكل غير نظامي.

وأوضحت أنها ألزمتها بإزالة إعلانات بيع التذاكر وإنذارها، وذلك وفقا لنظام التجارة الإلكترونية الذي ينص على منع بيع وتسويق منتجات وسلع دون الحصول على ترخيص من الجهة المالكة.

يذكر أن وزارة التجارة تفرض غرامات تصل إلى مليون ريال إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، ومنع عن مزاولة النشاط. وفق “أخبار 24”.

“التجارة” تضبط منصات تبيع تذاكر نهائي دوري أبطال آسيا 2021 بشكل مخالف

أخبار محلية
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