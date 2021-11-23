المشروم.. مصدر غذائي وفوائد صحية وعلاجية

يعد المشروم أحد أنواع الفطريات التي تقدم العديد من الفوائد لجسم الإنسان والتي من النادر أن تتجمع في فطر أو نبات واحد.
كما اشتهر الفطر بكونه مصدرا للعديد من العناصر الغذائية المهمة والضرورية للصحة، وهو ما يجعله يدخل في الأنظمة الغذائية والعلاجية.
فوائد صحية
يتميز المشروم بالعديد من الفوائد الصحية، منها أنه يساعد في انخفاض ضغط الدّم، كونه من المصادر الغنية بالبوتاسيوم والتي تقلل من التوتر في الأوعية الدموية، كما يعمل كذلك على تعزيز جهاز المناعة بحيث يمنحه القدرة على هزيمة الأجسام الغريبة.
ويعمل المشروم على تقوية العظام، حيث أثبتت الدراسات أن كل 100 جرام من المشروم الطازج تحوي ما يقارب 2.1 ملجرام من فيتامين ج، وهو فيتامين مهم لبناء خلايا الجسم والحفاظ عليها، ويدخل في تركيب العظام والأسنان.
غذاء مثالي
كما تشتمل الفوائد الصحية على كونه غذاء مثاليا لمرضى السكري من النوعين الأول والثاني كونه لا يحتوي على الدهون والكولسترول ومصدرا للألياف الغذائية، وله دور كذلك في تعزيز عمل الكبد والبنكرياس وتنظيم عمل الغدد الصماء والهرمونات في الجسم.
ميزات متنوعة
يعد المشروم مصدرا غنيا للعديد من المغذيات الضرورية للإنسان، فهو من أفضل المصادر للحصول على الكالسيوم وفيتامين د، كما يحوي السيلينيوم والنياسين والبوتاسيوم وفيتامين ب2، وهو غني بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، ونسب قليلة من الصوديوم، بالإضافة إلى أنه يعد خاليا من الدهون والكولسترول والغلوتين، ومنخفضا في السعرات الحرارية. وفق “أخبار 24”.
إنقاص الوزن
يدخل المشروم بصفة أساسية في أنظمة الدايت المختلفة لأنه من الأطعمة التي تتميز بانخفاض في السعرات الحرارية وكذلك انخفاض الدهون، لذلك فهو يساهم بشكل كبير على إنجاح أي نظام غذائي.
ويعطي كذلك الإحساس بالشبع لفترات طويلة ويشعر الإنسان بالامتلاء كما أنه مصدر غني جدا للبروتينات.
فوائد للرجال
يساعد المشروم في تعزيز الرغبة الجنسية عند الرجال كونه ينتج مركبات شبيهة بالتستوستيرون التي من شأنها أن تزيد من الرغبة، مع تقليله من أعراض الاكتئاب.
كما أنه يعزز من وظائف الحيوانات المنوية ويزيد فترة حياتها وحركتها، ويقلل من خطر إنتاج حيوانات منوية مشوهة، إلى جانب منع خطر الإصابة بالأمراض الالتهابية، ما يؤدي إلى تسهيل وظيفة الحيوانات المنوية.
خطورة المعلب
أثبتت الدراسات بأن المشروم المعلب يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، التي تؤثر سلبياً على صحة الإنسان، وتأثيره بشكل سلبي على مرضى ضغط الدّم المرتفع ومرضى القلب، وذلك يرجع لنسبة الصوديوم المرتفعة فيه.
كما أكدت أنه يمتص الدهون الموجودة في الطعام بنسبة 12٪، مما يساعد على زيادة الوزن عكس الطازج الذي يسهم في إنقاص الوزن.