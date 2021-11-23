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أخبار محلية > بالفيديو.. هل المريض فاقد الوعي بالعناية المركزة يلزمه قضاء الصلوات بعد إفاقته؟.. الشيخ السليمان يجيب
23/11/2021   9:28 م

بالفيديو.. هل المريض فاقد الوعي بالعناية المركزة يلزمه قضاء الصلوات بعد إفاقته؟.. الشيخ السليمان يجيب

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قال عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ عبد السلام السليمان إن المريض الموجود في العناية المركزة الذي أغمي عليه لا يلزمه قضاء الصلوات في الأيام التي كان فيها فاقداً للوعي.

وأوضح خلال حديثه في برنامج فتاوى على قناة السعودية، ثبوت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أغمي عليه ولم يعد الصلوات التي فاتته.

وأضاف أن المريض إذا كان واعياً ويشق عليه أداء كل صلاة في وقتها فيمكنه جمع الظهر والعصر معا، وكذلك المغرب والعشاء، وإذا لم يستطع الوضوء فيسمح له بالتيمم.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هل المريض فاقد الوعي بالعناية المركزة يلزمه قضاء الصلوات بعد إفاقته؟.. الشيخ السليمان يجيب

أخبار محلية
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