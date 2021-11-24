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جديد المحليات > “الحصيني”: اليوم هو المنزلة الأخيرة من الخريف.. وهذه سمات الأجواء في الـ 13 يوماً المقبلة
24/11/2021   8:27 ص

“الحصيني”: اليوم هو المنزلة الأخيرة من الخريف.. وهذه سمات الأجواء في الـ 13 يوماً المقبلة

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قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم (الأربعاء) هو الطالع الأخير من نجم الوسم، والمنزلة السابعة والأخيرة من فصل الخريف وهي تسمى “الزبانا” ومدتها 13 يوماً.

وأضاف الحصيني أن الزبانا تزداد فيه برودة الجو ليلاً مع اعتدال الأجواء نهاراً على معظم المناطق، وتستمر فيه زراعة القمح والشعير والخضار والبقول، ويبلغ وقت أذان العصر فيه أبكر مدى له في التقدم طول العام.

وأشار إلى أن الماء هذه الأيام يحبس عن الأشجار التي تتساقط أوراقها في الشتاء إذا كانت الأرض طينية، ويقلل الماء من سقي الرملية، وتستمر هذه الأيام أيضاً زيادة الليل على حساب النهار. وفق “أخبار 24”.

“الحصيني”: اليوم هو المنزلة الأخيرة من الخريف.. وهذه سمات الأجواء في الـ 13 يوماً المقبلة

جديد المحليات
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