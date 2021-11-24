تنبيهات عن هبوب رياح وأتربة على الرياض و4 مناطق أخرى خلال الساعات المقبلة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات متقدمة عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، على مناطق الرياض والشرقية وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضح المركز أن مدن الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض، ستشهد رياحاً نشطة مع أتربة مثارة يصاحبها تدن في مدى الرؤية، بدءاً من الساعة التاسعة من صباح اليوم (الأربعاء)، وحتى الساعة الخامسة مساءً.
وأضاف أن الحالة ذاتها ستشمل مدينتي بيشة وتثليث بمنطقة عسير، ومدن الخرمة والمويه وتربة ورنية بمنطقة مكة المكرمة، ومدينتي الحناكية والمهد بمنطقة المدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الحالة ستشمل عدة مدن في المنطقة الشرقية، وهي الدمام والأحساء والجبيل والخبر والخفجي والظهران والقطيف والنعيرية، إضافة إلى بقيق وحرض ورأس تنورة وقرية العليا.