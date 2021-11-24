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جديد المحليات > بالفيديو.. محامية توضح العقوبة التي تنتظر ناشري الشائعات الإلكترونية.. وآلية الإبلاغ عنهم
24/11/2021   8:28 ص

بالفيديو.. محامية توضح العقوبة التي تنتظر ناشري الشائعات الإلكترونية.. وآلية الإبلاغ عنهم

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أوضحت المحامية والمستشارة القانونية، أسماء عبدالعال، آلية إبلاغ المواطنين والمقيمين عن الشائعات التي يروج لها البعض إلكترونياً، والعقوبات التي تطال المُتهمين بذلك.

وقالت عبدالعال خلال لقاء مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إنه يمكن الإبلاغ عن مروجي الشائعات عن طريق تطبيق “كلنا أمن”، أو مراكز الشرطة، مبينةً أن تداول تلك الشائعات يعرض متداوليها للمساءلة.

ولفتت إلى أن نشر الشائعات والترويج لها عبر منصات التواصل جريمة تصل عقوبتها للسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، إلى جانب مضاعفة العقوبة في حال التكرار.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. محامية توضح العقوبة التي تنتظر ناشري الشائعات الإلكترونية.. وآلية الإبلاغ عنهم

جديد المحليات
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