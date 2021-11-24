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جديد المحليات > “هيئة المهندسين”: إقرار الكادر الهندسي قريبًا.. ولهذا السبب القطاع الخاص الأكثر جذبًا للعاملين
24/11/2021   8:28 ص

“هيئة المهندسين”: إقرار الكادر الهندسي قريبًا.. ولهذا السبب القطاع الخاص الأكثر جذبًا للعاملين

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كشف المتحدث باسم الهيئة السعودية للمهندسين، صالح العمر، أمس (الثلاثاء)، عن قرب إقرار الكادر الهندسي، مؤكدًا أن الهيئة قدمت كافة الدعم اللازم لإخراجه إلى النور.

وقال، خلال مداخلة في برنامج “الشارع السعودي” على قناة السعودية، إن القطاع الخاص أصبح مغريًا للمهندسين بشكل أكبر من القطاع الحكومي، وذلك نظرًا لارتفاع الرواتب والحوافز المالية التي يقدمها القطاع الخاص مقارنة بالهيئات الحكومية، بالإضافة إلى توفيره فرصة أكبر لتطوير المهندسين.

وأضاف أن عمل المهندسين في القطاع الخاص يمنحهم الفرصة في التطور وتطبيق ما قاموا بدراسته في التخصصات الهندسية بشكل مباشر، الأمر الذي بدوره يمنحهم فرصة أكبر لتطوير قدراتهم. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن الهيئة وفرت منصة لمساعدة الباحثين عن العمل في إيجاد فرص وظيفية مناسبة، خاصة وأنها تتصل بعدد من الجهات ذات العلاقة.

“هيئة المهندسين”: إقرار الكادر الهندسي قريبًا.. ولهذا السبب القطاع الخاص الأكثر جذبًا للعاملين

جديد المحليات
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