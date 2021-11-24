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جديد المحليات > بالفيديو.. مختص يروي قصة مؤلمة لأبوين فقدا رضيعهما لعدم إجلاسه في مقعده المخصص بالسيارة
24/11/2021   8:27 ص

بالفيديو.. مختص يروي قصة مؤلمة لأبوين فقدا رضيعهما لعدم إجلاسه في مقعده المخصص بالسيارة

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روى رئيس محور التعليم بلجنة السلامة المرورية، صالح الغامدي، قصة محزنة لأبوين فقدا طفلهما الرضيع، بسبب عدم التزامهما بالقواعد المرورية وإجلاس الطفل في غير مقعده المخصص بالسيارة.

وقال الغامدي إن الأم كانت تحمل طفلها في حضنها وهي بالسيارة فتعرضوا لحـادث مروري، وعند الاصطدام انطلقت الوسادة الهوائية واصطدمت بالطفل بقوة، ونقل على إثرها للمستشفى.

وأضاف في لقائه بـ”برنامج اليوم” على قناة “الإخبارية”، أنه لا زال يتذكر شعور والده بالألم وهو يروي له القصة، حيث قال إنه كان يسمع زفير ابنه عندما أدخل العناية المركزة لكن بعد نصف ساعة أخبره الطبيب أنه توفي.

وأكد الغامدي أن أنسب مكان لجلوس الطفل في السيارة هو المقعد الخلفي، وإن كان الطفل في عامه الأول فيجب أن يكون المقعد بشكل معكوس، مع أهمية استخدام حزام الأمان وتثبيته بشكل جيد. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن هناك دراسات أثبتت أن استخدام حزام الأمان للكبار يقي ويحمي من أضرار الحـوادث بنسبة 70 %، ويحمي الأطفال بنفس النسبة إذا جلسوا في المقاعد الخلفية المخصصة لهم.

بالفيديو.. مختص يروي قصة مؤلمة لأبوين فقدا رضيعهما لعدم إجلاسه في مقعده المخصص بالسيارة

جديد المحليات
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