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جديد المحليات > هل يختفي تخصص المحاسبة من العالم خلال 4 سنوات؟ رئيس “الاستحقاق المحاسبي” يجيب
24/11/2021   8:27 ص

هل يختفي تخصص المحاسبة من العالم خلال 4 سنوات؟ رئيس “الاستحقاق المحاسبي” يجيب

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رد رئيس مركز الاستحقاق المحاسبي في وزارة المالية، عبد الله المهذل، على سؤال بشأن مستقبل تخصص المحاسبة في العالم، والذي أشارت بعض التقارير المتخصصة إلى إمكانية اختفائه خلال 4 سنوات من الآن، وذلك مع تطور برامج المحاسبة والتطبيقات المعنية بها.

وقال، خلال “بودكاست سقراط” على إذاعة ثمانية، إن تخصص المحاسبة لن يختفي أبدًا، وذلك لأن تحديثات الأنظمة المشغلة لبرامج المحاسبة تحتاج في حد ذاتها لمحاسبين يعملون عليها.

وأشار إلى أنه حتى الوقت الحالي لا تزال المحاسبة بحاجة إلى المزيد من المتخصصين، مؤكدًا أن البرامج المتطورة تقلل من الأعمال الأساسية في تسجيل البيانات، ولكنّ المحاسبين يقومون بالقيمة المضافة في هذه العملية، والتي تتمثل في تحليل البيانات وإدخالها بالطريقة الصحيحة على الأنظمة، مع الإلمام بدور التقارير في اتخاذ القرارات الصحيحة. وفق “أخبار 24”.

هل يختفي تخصص المحاسبة من العالم خلال 4 سنوات؟ رئيس “الاستحقاق المحاسبي” يجيب

جديد المحليات
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