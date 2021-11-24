بالفيديو.. الأمير عبد العزيز بن فهد يلقي كلمة خلال دراسته بالمرحلة الابتدائية أمام والده

نشر حساب الملك فهد بن عبد العزيز على “تويتر”، اليوم (الثلاثاء)، مقطع فيديو للأمير عبد العزيز بن فهد وهو يلقي كلمة بمحفل علمي خلال دراسته بالمرحلة الابتدائية عام 1983.
وأظهر الفيديو إلقاء الأمير عبد العزيز بن فهد كلمة في أحد المنتديات، رحب خلالها بوالده الراحل الملك فهد وولي العهد آنذاك الراحل الأمير عبد الله بن عبد العزيز.
وأوضح الفيديو تفاعلا كبيرا من جانب الملك فهد بن عبد العزيز تجاه كلمة ابنه، ليلخص مشاعره في هذه اللحظة بابتسامة فخر بما قدمه نجله، وسط تصفيق كبير من الحضور.
“الفهد” منتدى للمعرفة ومدرسة لمناهج الخير وداعم دائم للعلم
كلمة الأمير عبدالعزيز بن فهد وهو في صغره في المرحلة الابتدائية عام 1983 أمام والده #الملك_فهد رحمه الله وهو يبتسم فخورا فيه. “الفهد” منتدى للمعرفة ومدرسة لمناهج الخير وداعم دائم للعلم. pic.twitter.com/0unypgJIom
— فهد بن عبدالعزيز (@Fahd1341) November 23, 2021
وفق “أخبار 24”.