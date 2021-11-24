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جديد المحليات > بالفيديو.. الأمير عبد العزيز بن فهد يلقي كلمة خلال دراسته بالمرحلة الابتدائية أمام والده
24/11/2021   8:27 ص

بالفيديو.. الأمير عبد العزيز بن فهد يلقي كلمة خلال دراسته بالمرحلة الابتدائية أمام والده

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نشر حساب الملك فهد بن عبد العزيز على “تويتر”، اليوم (الثلاثاء)، مقطع فيديو للأمير عبد العزيز بن فهد وهو يلقي كلمة بمحفل علمي خلال دراسته بالمرحلة الابتدائية عام 1983.

وأظهر الفيديو إلقاء الأمير عبد العزيز بن فهد كلمة في أحد المنتديات، رحب خلالها بوالده الراحل الملك فهد وولي العهد آنذاك الراحل الأمير عبد الله بن عبد العزيز.

وأوضح الفيديو تفاعلا كبيرا من جانب الملك فهد بن عبد العزيز تجاه كلمة ابنه، ليلخص مشاعره في هذه اللحظة بابتسامة فخر بما قدمه نجله، وسط تصفيق كبير من الحضور.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الأمير عبد العزيز بن فهد يلقي كلمة خلال دراسته بالمرحلة الابتدائية أمام والده

جديد المحليات
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