“الشورى” يطالب “الصحة” بمعالجة ظاهرة تزايد الباحثين عن عمل للمؤهلات الصحية

ناقش مجلس الشورى، اليوم (الثلاثاء)، ظاهرة تزايد الباحثين عن عمل من المواطنين الحاصلين على مؤهلات في التخصصات الصحية وتجاوزوا اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله النجار، وزارة الصحة بالتنسيق مع الجامعات والقطاعات الصحية الأخرى في المملكة، لتبني مبادرة إعادة تأهيل الممرضين والممرضات السعوديين.
وأشار إلى ضرورة رفع مستوى الممرضين والممرضات من الحاصلين على دبلومات، والموجودين على رأس العمل، إلى البكالوريوس في علوم التمريض، وذلك من أجل سد الثغرة ومعالجة ظاهرة تزايد الباحثين عن عمل من المواطنين الحاصلين على مؤهلات في التخصصات الصحية. وفق “أخبار 24”.