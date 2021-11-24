وزارتا “الداخلية” و”الموارد البشرية” تبدآن تنفيذ خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي

أعلنت وزارتا الداخلية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، اليوم (الثلاثاء)، البدء في تنفيذ خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي.
وستتيح الآلية الجديدة لصاحب العمل إمكانية تجديد الإقامات ورخص العمل والمقابل المالي لمدد متفاوتة “3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وكذلك 12 شهرًا حسب ما هو معمول به سابقاً” بحسب حاجة المنشأة.
وتساهم الآلية في التيسير على منشآت القطاع الخاص، بحيث تمكنها من تحقيق إدارة السيولة النقدية بكفاءة أعلى، وتمكين المنشآت من تجديد رخص العامل حسب الاحتياج الفعلي له، كما ستدعم نمو منشآت القطاع الخاص، وتمنح العلاقة التعاقدية القائمة فيها مرونة أكثر، ما يجعلها مواكبة لأسواق العمل العالمية.
وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر منصتي “أبشر أعمال – مقيم”، فيما أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة، فيما يخص رخص العمل عبر منصة قوى والبوابة الإلكترونية لخدمات العمل. وفق “أخبار 24”.
يأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي كحد أدنى، مع استثناء العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.