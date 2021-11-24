مجلس “الشؤون الاقتصادية” يعقد اجتماعاً لمناقشة عدد من الموضوعات الأقتصادية

ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه الذي عقد عبر الاتصال المرئي، اليوم (الثلاثاء)، عددًا من الموضوعات الاقتصادية، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.
واطلع المجلس على التقارير الدورية المقدمة من وزارتي الصحة والاقتصاد والتخطيط في شأن المستجدات والتطورات الصحية والاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها.
كما اطلع على التقرير الربعي الاقتصادي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال أهم التطورات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، كما استعرض حالة الاستثمار الخاص في المملكة، والتوقعات المستقبلية لاقتصاد المملكة.
وتابع المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في شأن تقرير أداء الأجهزة الحكومية، الذي تضمن تحليلا لنتائج مؤشرات أداء الأجهزة العامة، وتحليل نتائج مبادرات الأجهزة العامة، ونتائج أبرز المؤشرات الدولية ذات الصلة. وفق “أخبار 24”.
وناقش العرض المقدم من وزارة المالية في شأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي (2022م)، الذي تضمن الوضع الحالي لمشروع إعداد الميزانية العامة للدولة، والتقديرات المعتمدة للمالية العامة للدولة على المدى المتوسط، إلى جانب تقديرات الإيرادات النفطية، وتقديرات النفقات، وتطورات الإطار المالي والاقتصادي، ومشروع النظام الشامل للميزانية، والموافقات.