قال رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، إن الهدف المبكر الذي سجله فريقه ساهم في تتويجهم باللقب القاري.
وأضاف بن نافل، في تصريحات صحفية له عقب المباراة:”أهدي الإنجاز للقيادة.. والهدف المبكر أسهم في الوصول للقب القاري”.
وأتم رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، تصريحاته بقوله:”نعمل على تحقيق كل بطولة ندخلها وهدفنا في مونديال الأندية تمثيل السعودية”. وفق “أخبار 24”.
وتوّج فريق الهلال، بلقب دوري أبطال آسيا، بعد فوزه بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم (الثلاثاء) بنظيره الكوري الجنوبي، بوهانغ ستيلرز، في نهائي دوري أبطال آسيا.