ماريغا: الفوز بـ “الآسيوية” شيء كبير لي.. وأشكر الإدارة والجهاز الفني والجماهير

أبدى المحترف المالي بصفوف نادي الهلال، موسى ماريغا، سعادته بالتتويج رفقة فريقه بلقب دوري أبطال آسيا.
وأضاف ماريغا، في تصريحات للناقل الحصري عقب المباراة:”لم أقضِ الكثير من الوقت مع الفريق والفوز بهذه البطولة شيء كبير لي”.
وأتم المحترف المالي بصفوف نادي الهلال، تصريحاته بقوله:”أتوجه بالشكر للإدارة والجهاز الفني والجماهير على الدعم الذي توج بلقب البطولة الكبيرة”. وفق “أخبار 24”.
وتوّج فريق الهلال، بلقب دوري أبطال آسيا، بعد فوزه بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم (الثلاثاء) بنظيره الكوري الجنوبي، بوهانغ ستيلرز، في نهائي دوري أبطال آسيا.