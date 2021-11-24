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رياضة > مزاد على اسم “مضيمات الوضح” للمنقيات يكسر حاجز المليوني ريال
24/11/2021   1:20 م

مزاد على اسم “مضيمات الوضح” للمنقيات يكسر حاجز المليوني ريال

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بلغت المزايدة للحصول على اسم “مضيمات الوضح” أكثر من مليوني ريال حتى الآن، وذلك خلال المزاد المنعقد عبر منصة “سمّها” الإلكترونية المختصة باقتناء الأسماء والشعارات للإبل.

وأوضحت المنصة أن “مضيمات الوضح” حقق حتى الآن ما يزيد على مليوني ريال، وهو بذلك يعتبر أعلى رقم مزايدة، لافتة إلى أن أكثر من 22 ألف شخص شهدوا عملية المزايدة.

من جهته، عبر رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين، عن سعادته بالتفاعل الكبير من قبل ملاك الإبل على المنصة، داعياً إياهم لنشر الأسماء المملوكة لهم في حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي أو الترويج لها عبر الإعلام. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن نادي الإبل كان قد أعلن مؤخراً عبر منصة سَمهّا الإلكترونية، توثيق “الشُّرف” اسم منقية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتوثيق “النايفات” اسم منقية وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.

مزاد على اسم “مضيمات الوضح” للمنقيات يكسر حاجز المليوني ريال

رياضة
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