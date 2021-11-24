“آل الشيخ” : الطلب على تذاكر حفل تكريم الهلال تعدى المليون و200 ألف تذكرة

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن حجم الطلب على تذاكر الحفل المخصص لتكريم نادي الهلال بمناسبة فوز فريقه الأول لكرة القدم بكأس دوري أبطال آسيا 2021.
وأوضح “آل الشيخ” أن الطلب على تذاكر الحفل تعدى المليون و200 ألف تذكرة، منوهًا بأن الحفل جاء بعد التنسيق مع وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي.
يذكر أن الهلال تغلب على فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس (الثلاثاء)، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن يحيي حفل تكريم الهلال، اليوم (الأربعاء)، عدد من الفنانين، منهم الفنان محمد عبده، والفنانة السورية أصالة.
تعدى الان الطلب على تذاكر حفل تكريم الهلال الان المليون و٢٠٠الف تذكرة !!! https://t.co/b8lHBDccew
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 23, 2021