“الإحصاء”: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 38.2% في سبتمبر الماضي

أعلنت الهيئة العامة للأحصاء، اليوم (الأربعاء)، ارتفاع الصادرات غير البترولية في المملكة بنسبة 38.2% في شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها عن التجارة الدولية للمملكة عن شهر سبتمبر الماضي، أن الصادرات السلعية سجلت في شهر سبتمبر الماضي ارتفاعًا عن شهر سبتمبر 2020م بنسبة 77.4%، حيث بلغت قيمتها 94.7 مليار ريال مرتفعة عن 53.4 مليار ريال في شهر سبتمبر من العام الماضي؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 34.3 مليار ريال، وبنسبة 97.8%.
وأضافت أن نسبة الصادرات البترولية ارتفعت من مجموع الصادرات الكلي من 65.7 % في شهر سبتمبر 2020م إلى 73.3% في شهر سبتمبر الماضي، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع أغسطس الماضي بمقدار بلغ 5.5 مليار ريال، بنسبة 6.1%.
وأشارت إلى أن الصادرات غير البترولية سجلت في شهر سبتمبر الماضي 25.3 مليار ريال مقابل 18.3 مليار ريال عن شهر سبتمبر 2020م.
وتصدرت المنتجات المعدنية قائمة أهم السلع المصدرة، وبلغت قيمتها 69.7 مليار ريال، تليها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بقيمة 7.9 مليار ريال، ثم منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، والتي بلغت قيمتها 7.2 مليار ريال، فيما بلغت قيمة العربات والطائرات والبواخر ومعدات النقل نحو 3.3 مليار.
ولفتت الهيئة إلى أن الواردات سجلت في شهر سبتمبر الماضي ارتفاعًا بلغت نسبته 9.2 % بمقدار 3.8 مليار ريال؛ فيما قدرت قيمة إجمالي الواردات بنحو 45.8 مليار ريال، مقابل 42.0 مليار ريال في شهر سبتمبر من العام الماضي.
وأضافت أن الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها كانت في مقدمة السلع المستوردة، وبلغت نسبتها 15.9% بقيمة بلغت 9.7 مليار، تليها العربات والطائرات والبواخر ومعدات النقل بقيمة 6.0 مليارات ريال، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بقيمة 4.9 مليار ريال، والمعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 4.3 مليار ريال.
ونوهت بارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع شهر أغسطس الماضي بمقدار بلغ 2.3 مليار ريال، مليار ريال، في حين انخفضت قيمةُ الواردات بمقدار بلغ -5.7 مليار ريال.
وفق “أخبار 24”.