بالصور.. رئيس جامعة الأمير سطام يٌتوج الطلاب الفائزين في مسابقة مواهب بنسختها السادسة

توج رئيس الجامعة أ.د عبدالرحمن بن هلال الطلحي صباح اليوم الأربعاء بمسرح إدارة الجامعة الطلاب الفائزين في مسابقة مواهب بنسختها السادسة, في حفل نظمته عمادة شؤون الطلاب بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة.
بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم, بعدها ألقاء الطالب عبدالله الشثري كلمة المشاركين في المسابقة قدم فيها شكره للجامعة على عنايتهم بالطلاب وتشجيعهم ودعمهم من خلال رعاية مواهبهم وتنميتها, بعدها شاهد الحضور فلم وثائقي يستعرض المراحل التي مرت فيها المسابقة .
عقب ذلك ألقاء عميد شؤون الطلاب الدكتور ثلاب الشكرة كلمة بهذه المناسبة ذكر فيها أننا اليوم في الجامعة نحتفل بالفائزين في مسابقة مواهب التي نظمتها عمادة شؤون الطلاب للكشف عن مواهب الطلاب والعناية بها وتوظيفها في برامج الجامعة المتنوعة.
بعد ذلك استعرض الشكرة أعداد المشاركات في المسابقة, حيث بلغ عدد المشاركات في كليات الجامعة أكثر من 300 مشاركة, كما كان عدد المشاركات المرشحة للتحكيم النهائي 125 مشاركة جاءت على ثمانية محاور متنوعة.
ومن ثم تم عرض نماذج من المواهب الطلابية المشاركة في المسابقة .
من جهته ذكر رئيس الجامعة أ.د.عبدالرحمن بن هلال الطلحي خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة من أسعد المهام التي أقوم بها هي مشاركة أبنائنا الطلاب في أنشطتهم حيث أنه يمثل أهمية بالغة , وأن الطالب هو الأساس الذي تبنى عليه الجامعة.
وأكد الطلحي أن عمادة شؤون الطلاب وجدت لدعم الطلاب وخدمتهم , ونحن في إدارة الجامعة في خدمة ودعم هذه العمادة , وبإذن الله سنولي مثل هذه الأنشطة كل الدعم في كافة النواحي, كما أنني سعيد بمواهب أبنائي الطلاب التي شاهدتها اليوم, متمنين منهم الاهتمام بها وتطويرها والمساهمة بها في خدمة مجتمعهم ووطنهم.
بعد ذلك تسلم الطلاب الفائزون تكريمهم من يد راعي الحفل.