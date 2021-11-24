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24/11/2021   6:59 م

“التعليم”: ختام اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول واستكمال رفع النتائج على نظام نور

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أعلنت وزارة التعليم اليوم الأربعاء انتهاء طلاب وطالبات المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي من أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 1443هـ حضورياً وعن بُعد.

وأوضحت أن المدارس تواصل حالياً رصد درجات الطلبة في الاختبارات، وتدقيقها لكافة الصفوف والمراحل واستخراج النتائج وكشوف الدرجات، واستكمال رفع النتائج على نظام نور.

وكانت الوزارة شكّلت لجاناً لتنظيم أعمال الاختبارات وتوزيع المهام والمسؤوليات، والإشراف على التنفيذ، والمتابعة مع الطاقم التعليمي من مشرفين وموجهين ومديرين ضمن منظومة تعليمية واحدة.

وستبدأ من غدٍ الخميس إجازة الفصل الدراسي الأول، لمدة 10 أيام، حتى 5 ديسمبر المقبل؛ ويعود الطلبة لمدارسهم الأحد 6 ديسمبر في بداية الفصل الدراسي الثاني.

ختام اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

وفق “أخبار 24”.

“التعليم”: ختام اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول واستكمال رفع النتائج على نظام نور

جديد المحليات
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