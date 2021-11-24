مصادر تكشف عن سر استغناء النصر عن حمدالله

كشفت مصادر، اليوم (الأربعاء) عن سبب قرار نادي النصر المفاجئ بفسخ التعاقد مع المحترف المغربي، عبدالرزاق حمدالله.
وقالت المصادر وفقًا لـ”البلاد” إن السبب في فسخ التعاقد كان بسبب رسائل موثقة مرسلة من المهاجم المغربي لأحد الإداريين بالنادي، حيث تلفظ عليه بألفاظ لا تليق وبناء عليها تم إنهاء عقد اللاعب.
وأنهت إدارة نادي النصر عقد عبدالرزاق حمدالله لسبب وصفته بالقانوني المشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وشارك حمدالله منذ انضمامه لنادي النصر في صيف عام 2018 خلال 107 مباريات في كل البطولات، سجل 112 هدفاً وصنع 24.