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جديد المحليات > “الشورى” يطالب بتجزئة الشريحة الأولى من الاستهلاك الكهربائي لتخفيف الأسعار عن المواطنين
24/11/2021   6:58 م

“الشورى” يطالب بتجزئة الشريحة الأولى من الاستهلاك الكهربائي لتخفيف الأسعار عن المواطنين

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دعا مجلس الشورى، اليوم (الأربعاء)، هيئة تنظيم المياه والكهرباء إلى تجزئة الشريحة الأولى من شرائح الاستهلاك، بالإضافة إلى فتح السوق لشركات أخرى لتقديم الخدمة.

وطالب عضو المجلس، مفرح الزهراني، بتجزئة الشريحة الأولى من شرائح الاستهلاك بحيث تُقسم إلى شريحتين تكون الشريحة الأولى أقل سعرًا لتخفيف تعريفة أسعار الكهرباء على المواطنين.

ودعا عضو الشورى، محمد عشري، الهيئة لدراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لارتفاع قِيَم فواتير الكهرباء، وتفعيل دورها في مراجعة وتخفيض التعريفات، وتكلفة التأسيس والصيانة المقدمة من مزودي الخدمات.

من جهة أخرى، طالب المجلس هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بدراسة إعفاء هبات العقار بين الإخوة والأخوات من ضريبة التصرفات العقارية، فضلا عن دراسة أسباب عدم استفادة الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي من تخفيض نسبة الضريبة. وفق “أخبار 24”.

ودعا المجلس الهيئة العامة لعقارات الدولة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين، لدراسة أسعار الأعمال المساحية المرتبطة بمنصة إحكام، ووضع ضوابط تمنع المبالغة في الأسعار.

“الشورى” يطالب بتجزئة الشريحة الأولى من الاستهلاك الكهربائي لتخفيف الأسعار عن المواطنين

جديد المحليات
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