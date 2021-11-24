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جديد المحليات > بشغفها في إعداد الأطعمة الشعبية.. مواطنة تحول موقعها في “قرية زمان” إلى وجهة تجتمع فيها مناطق المملكة
24/11/2021   6:58 م

بشغفها في إعداد الأطعمة الشعبية.. مواطنة تحول موقعها في “قرية زمان” إلى وجهة تجتمع فيها مناطق المملكة

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تميزت مواطنة سعودية في مجال إعداد الأطعمة الشعبية المختلفة التي تشتهر بها مدن ومناطق المملكة، والتي توارثتها الأجيال منذ القدم.

وتسعى المواطنة هيفاء اليحيان، لنشر ثقافة المملكة في مجال الأطعمة التقليدية، والتعريف بعادات وتراث وكرم الضيافة في جميع أنحاء البلاد. 

ووجدت هيفاء لشغفها موقعًا في “قرية زمان” إحدى مناطق موسم الرياض 2021م، حيث أصبحت مكانًا يتلاقى فيه محبو المأكولات السعودية؛ لتقدم لهم أنواع الأطباق التي ينتمي كل واحد منها إلى منطقة معينة من المملكة. 

واستطاعت من مكانها الإسهام في نشر الثقافة السعودية، والتعريف بالأطعمة التقليدية والأكلات الشهيرة، وتسويقها عالميًا عبر تقديمها للزوار القادمين من داخل المملكة وخارجها، حيث تشرح مكوناتها وطريقة إعدادها باللغتين العربية والإنجليزية، الأمر الذي لقي استحسانًا كبيرًا من الزوار الأجانب. 

وتتنوع أطباق اليحيان ما بين المأكولات النجدية، والمكية، والجنوبية، وغيرها من الأطعمة التي يعود تاريخها إلى مناطق جغرافية محددة، فضلًا عن المأكولات التي أصبحت ذات سمة سعودية، وتُعرَف في جميع مناطق المملكة ومدنها. 

مواطنة تحول موقعها في "قرية زمان" إلى وجهة تجتمع فيها مناطق المملكة

وفق “أخبار 24”.

بشغفها في إعداد الأطعمة الشعبية.. مواطنة تحول موقعها في “قرية زمان” إلى وجهة تجتمع فيها مناطق المملكة

جديد المحليات
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