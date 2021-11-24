“الترفيه”: احتفالية زعيم آسيا تبث على الهواء مباشرة في هذا الموعد

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، أن الاحتفال الذي تنظمه بمناسبة تتويج الهلال بدوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، سيذاع على الهواء مباشرة.
وأوضحت الهيئة أن قناة “إم بي سي أكشن” ستنقل الحفل في بث مباشر على الهواء عند الساعة التاسعة من مساء اليوم (الأربعاء).
يذكر أن احتفالية “زعيم آسيا” يحييها عدد من أبرز نجوم الغناء والطرب في المملكة والوطن العربي، بينهم محمد عبده وراشد الماجد وأصالة.
وحقق الهلال دوري أبطال آسيا بعد فوزه بهدفين نظيفين على بوهانج ستيلرز في المباراة التي جمعتهما أمس بإستاد الملك فهد الدولي بالرياض.
وفق “أخبار 24”.