بمشاركة “الهلال”..”فيفا” يعلن موعد قرعة كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موعد قرعة كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة.
وأشار الاتحاد الدولي إلى أن قرعة كأس العالم للأندية المقبلة ستكون في زيوريخ بسويسرا يوم 29 نوفمبر.
ويشارك في النسخة المقبلة للمسابقة كلا من الهلال، بطل آسيا، والأهلي المصري، بطل أفريقيا، وتشيلسي الإنجليزي، بطل أوروبا، ومونتيري المكسيكي، بطل دوري أبطال كونكاكاف.
كما يشارك أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الذي تم ترشيحه من جانب اللجنة التنفيذية باتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم عقب إلغاء دوري الأبطال هناك، بالإضافة للجزيرة، حامل لقب الدوري الإماراتي في الموسم الماضي، ممثلا عن البلد المضيف. وفق “أخبار 24”.