“ربما تحاملت على نفسي”.. صالح النعيمة: الطبيب أبلغني بضرورة إجراء عملية أخرى

قال نجم وأسطورة نادي الهلال السابق، صالح النعيمة، إنه بعدما خضع لفحص طبي أبلغه الطبيب بضرورة إجراء عملية آخرى سُتحدد لاحقًا.
ونشر النعيمة، صورة من الأشعة التي خضع لها، اليوم (الأربعاء)، مُذيلاً إياها بتعليق: “ربما تحاملت على نفسي بالأمس، والهلال وجماهيره ومن كلفني يستاهلون العناء وحقيقة لم استطع النوم بشكل جيد واختلط شعوري بين التعب والفرح”.
وأتم نجم وأسطورة نادي الهلال السابق، تصريحاته بقوله: “اليوم اضطررت بعد زيادة الألم للذهاب للمستشفى وزيارة الدكتور المختص، فأبلغني بضرورة إجراء عملية آخرى ستحدد لاحقاً، والحمدلله على قضاء ﷲ وقدرة”.وفق “أخبار 24”.
وكان فريق الهلال، قد تُوّج للمرة الرابعة بلقب دوري أبطال آسيا، بعد فوزه بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعته مساء أمس (الثلاثاء)، بنظيره الكوري الجنوبي “بوهانغ ستيلرز”، في نهائي دوري أبطال آسيا.
ربما تحاملت على نفسي بالأمس ، والهلال وجماهيره ومن كلفني يستاهلون العناء ،حقيقة لم أستطع النوم بشكل جيد واختلط شعوري بين التعب والفرح، اليوم أضطررت بعد زيادة الألم للذهاب للمستشفى وزيارة الدكتور المختص ، فأبلغني بضرورة إجراء عملية آخرى ستحدد لاحقاً، والحمدلله على قضاء ﷲ وقدرة .. pic.twitter.com/WwvKuhgANU
— صالح النعيمه (@S_AlNeayma) November 24, 2021