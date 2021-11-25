“الخطوط السعودية” تدشن أحدث صالات “الفرسان” وأكبرها بمطار الملك عبدالعزيز في جدة

دشنت الخطوط الجوية السعودية أمس (الأربعاء) أحدث صالات الفرسان وأكبرها على مستوى تحالف “سكاي تيم” العالمي، في صالة المغادرة الدولية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.
وتم التدشين بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، ومدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية إبراهيم العمر، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة ريان طرابزوني.
وتبلغ مساحة الصالة الجديدة بـ 3.5 آلاف متر مربع، وتستوعب نحو 10 آلاف ضيف في اليوم، وتم تجهيزها وفق أكثر الإجراءات أماناً وأحدث المعايير بما يضمن توفير جميع الاحتياجات اللازمة لتقديم خدمات راقية، وتحتوي على أماكن راقية وأجنحة مميزة للانتظار توفر الراحة والرفاهية والخصوصية.
وجرى تخصيص مركز أعمال بالصالة يمكن الضيوف من إنجاز أعمالهم، وجهز بأحدث الوسائل، بالإضافة لمنطقة الاسترخاء والجلوس في أجواء الطبيعة التي تتضمن مناظر ونباتات طبيعية، بجانب ركن خاص بالأطفال المجهز بوسائل متعددة لممارسة الهوايات المختلفة.
وتحتوي الصالة كذلك على منطقة طعام مجهزة بباقة واسعة من الاختيارات وقوائم الطعام، كما تم توفير كوادر عالية التأهيل والتدريب للعمل بصالات الفرسان من أجل تقديم الخدمة والرعاية للضيوف بأسلوب مهني.
من جانبه، أكد مدير عام الخطوط السعودية إبراهيم العمر، أن الصالة الجديدة تعد أكبر صالات الأعضاء دائمي السفر على مستوى أعضاء تحالف “سكاي تيم” العالمي البالغ عددها 19 شركة طيران من مختلف قارات العالم.
وأضاف العمر أن صالة الفرسان تعد مكاناً مفضلاً للضيوف للانتظار والاسترخاء وإنجاز الأعمال والترفيه، مبيناً أنه روعي عند إنشائها جميع الفئات العمرية لقضاء أجمل الأوقات في الصالة.
وفق “أخبار 24”.