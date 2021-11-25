بالفيديو.. استشاري: إصابات النساء بالرباط الصليبي أكثر من الرجال لهذه الأسباب

أوضح استشاري العظام، الدكتور صالح المطلق، أن إصابات النساء بالرباط الصليبي أكثر من الرجال لعدة أسباب يتعلق بعضها بالتركيبة الجسدية لهن.
وقال المطلق في لقاء مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن أسباب زيادة إصابات الرباط الصليبي للنساء تتضمن ضعف العضلات الخلفية لهن، واحتياجهن لإعادة تأهيل قبل ممارسة الرياضة.
ونصح النساء قبل ممارسة الرياضة بضرورة الخضوع لبرامج رياضية خاصة في البداية يتم من خلالها تقوية عضلات الجسم لبرمجتها على تحمل الجهد المبذول بعد ذلك.
فيديو | استشاري العظام الدكتور صالح المطلق: إصابات النساء بالرباط الصليبي أكثر من الرجال بسبب تركيبة الجسم ويجب إعادة تأهيلهم#الراصد pic.twitter.com/696eyUYhX5
— الراصد (@alraasd) November 24, 2021
وفق “أخبار 24”.