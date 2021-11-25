نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مُختص: فشل الخطوبة أمر إيجابي وليس سلبياً كما يعتقد البعض لهذا السبب
25/11/2021   6:53 ص

مُختص: فشل الخطوبة أمر إيجابي وليس سلبياً كما يعتقد البعض لهذا السبب

+ = -
417

قال المُتخصص في علم النفس والصحة النفسية الدكتور جميل الحواس، إن فشل الخطوبة يُعد أمراً إيجابياً وليس سلبياً كما يظن البعض؛ كونه أقل ضرراً من الزواج الفاشل.

وأضاف الحواس خلال لقاء مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن الخطوبة غير الصحية تنتج زواجاً غير صحي أيضاً، وبالتالي فإن فشل الخطوبة في تلك الحالة يكون إيجابياً، لأن فشل الزواج أصعب من فشل الخطوبة بالنسبة للمجتمع.

ولفت إلى أهمية زيادة التواصل بين المخطوبين من أجل زيادة نسبة التفاهم بينهما، مع مراعاة تجنب الكذب والخداع وعدم إيهام الطرف الآخر بأمور غير موجودة مثل تمتعه بالمال أو النفوذ وغير ذلك. وفق “أخبار 24”.

مُختص: فشل الخطوبة أمر إيجابي وليس سلبياً كما يعتقد البعض لهذا السبب

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885186489.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.