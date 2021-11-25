مُختص: فشل الخطوبة أمر إيجابي وليس سلبياً كما يعتقد البعض لهذا السبب

قال المُتخصص في علم النفس والصحة النفسية الدكتور جميل الحواس، إن فشل الخطوبة يُعد أمراً إيجابياً وليس سلبياً كما يظن البعض؛ كونه أقل ضرراً من الزواج الفاشل.
وأضاف الحواس خلال لقاء مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن الخطوبة غير الصحية تنتج زواجاً غير صحي أيضاً، وبالتالي فإن فشل الخطوبة في تلك الحالة يكون إيجابياً، لأن فشل الزواج أصعب من فشل الخطوبة بالنسبة للمجتمع.
ولفت إلى أهمية زيادة التواصل بين المخطوبين من أجل زيادة نسبة التفاهم بينهما، مع مراعاة تجنب الكذب والخداع وعدم إيهام الطرف الآخر بأمور غير موجودة مثل تمتعه بالمال أو النفوذ وغير ذلك. وفق “أخبار 24”.
د.جميل الحواس .. متخصص في علم النفس والصحة النفسية: فشل الخطوبة أمر إيجابي وليس سلبي لهذه الأسباب .. والفرق بين الخطوبة التقليدية والحديثة هو في التواصل فقط@al_hawas#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Cdp3nZRyZY
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 24, 2021