هل تتسبب الدوالي في الإصابة بالجلطات وما طبيعة الفئات التي تُصاب بها؟.. استشاري يرد

أوضح استشاري جراحة الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية، الدكتور محمد القرني، مدى تسبب دوالي الساقين في الإصابة بالجلطات، وأكثر الفئات إصابة بها وطريقة علاجها.
وقال القرني، إن الدوالي لها مضاعفات صحية لكنها لا تصل لمرحلة الجلطات كما يتصور البعض، مشيراً إلى أن أكثر الفئات التي تُصاب بها هي التي يتطلب عملها الوقوف كثيراً مثل المعلمين ورجال الأمن.
ولفت في لقاء مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن أسباب الإصابة بالدوالي تتضمن أسباب وراثية، وأخرى تتعلق بتقدم السن وطبيعة الأعمال والحمل. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن علاج الدوالي له شقين أحدهما علاجي للتخلص من الآلام والتورم، والآخر يتعلق بالجمال، مبيناً أن الدوالي لها أنواع كثيرة منتشرة و80% من الناس مصابون بالشعيرات الدموية.
في حال إهمالها.. هل دوالي الساقين قد تسبب الجلطات؟ .. استشاري أوعية دموية يجيب @algarni3000#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/UtX8JSc3FG
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 24, 2021
د. محمد القرني .. استشاري جراحة الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية : علاج الدوالي يكون لشقين أحدهما طبي للتخلص من الآلام والآخر جانب جمالي باختيار المريض فقط @algarni3000#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/gis9oTTwas
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 24, 2021
د. محمد القرني .. استشاري جراحة الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية : هناك أسباب وراثية للدوالي وأخرى تتعلق بطبيعة الأعمال والحوامل @algarni3000#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/lyo6bG3kVH
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 24, 2021
د. محمد القرني .. استشاري جراحة الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية : هناك أنواع كثيرة لدوالي الساقين وفق الحجم ومنتشرة بشكل كبير حاليا وهناك 80% من الناس لديها الشعيرات الدموية @algarni3000#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ZCLFvYzdXg
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 24, 2021