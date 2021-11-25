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25/11/2021   6:52 ص

هل تتسبب الدوالي في الإصابة بالجلطات وما طبيعة الفئات التي تُصاب بها؟.. استشاري يرد

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أوضح استشاري جراحة الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية، الدكتور محمد القرني، مدى تسبب دوالي الساقين في الإصابة بالجلطات، وأكثر الفئات إصابة بها وطريقة علاجها.

وقال القرني، إن الدوالي لها مضاعفات صحية لكنها لا تصل لمرحلة الجلطات كما يتصور البعض، مشيراً إلى أن أكثر الفئات التي تُصاب بها هي التي يتطلب عملها الوقوف كثيراً مثل المعلمين ورجال الأمن.

ولفت في لقاء مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن أسباب الإصابة بالدوالي تتضمن أسباب وراثية، وأخرى تتعلق بتقدم السن وطبيعة الأعمال والحمل. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن علاج الدوالي له شقين أحدهما علاجي للتخلص من الآلام والتورم، والآخر يتعلق بالجمال، مبيناً أن الدوالي لها أنواع كثيرة منتشرة و80% من الناس مصابون بالشعيرات الدموية.

هل تتسبب الدوالي في الإصابة بالجلطات وما طبيعة الفئات التي تُصاب بها؟.. استشاري يرد

طب وتداوي
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