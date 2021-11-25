نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > في حفل التتويج بالآسيوية.. تركي آل الشيخ لرئيس الهلال: “نبي الثالثة يا فهد”
25/11/2021   6:52 ص

في حفل التتويج بالآسيوية.. تركي آل الشيخ لرئيس الهلال: “نبي الثالثة يا فهد”

+ = -
404

وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، طلبًا خاصًّا إلى رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، وذلك بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2021 أمس الثلاثاء.

وقال “آل الشيخ” خلال حفل تكريم الهلال: “مبروك للجميع، وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي ولي العهد الأمين”.

وتابع: “أشكركم جميعا على الحضور، انتم الجمهور واللاعبين دائما تفرحونا، وأطلب من فهد بن نافل، نبي الثالثة يا فهد”.

وشهدت ساحة بوليفارد بلس في الرياض، حضورًا جماهيريًّا كبيرًا لعشاق الهلال، وذلك لتكريم اللاعبين بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2021، وللمرة الرابعة في تاريخه. وفق “أخبار 24”.

وكان الهلال تُوج بلقب دوري أبطال آسيا 2021، أمس الثلاثاء، على حساب فريق بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، بعد الفوز بثنائية نظيفة، أحرزها كل من ناصر الدوسري وموسى ماريغا.

في حفل التتويج بالآسيوية.. تركي آل الشيخ لرئيس الهلال: “نبي الثالثة يا فهد”

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885186494.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.