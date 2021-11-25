في حفل التتويج بالآسيوية.. تركي آل الشيخ لرئيس الهلال: “نبي الثالثة يا فهد”

وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، طلبًا خاصًّا إلى رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، وذلك بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2021 أمس الثلاثاء.
وقال “آل الشيخ” خلال حفل تكريم الهلال: “مبروك للجميع، وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي ولي العهد الأمين”.
وتابع: “أشكركم جميعا على الحضور، انتم الجمهور واللاعبين دائما تفرحونا، وأطلب من فهد بن نافل، نبي الثالثة يا فهد”.
وشهدت ساحة بوليفارد بلس في الرياض، حضورًا جماهيريًّا كبيرًا لعشاق الهلال، وذلك لتكريم اللاعبين بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2021، وللمرة الرابعة في تاريخه. وفق “أخبار 24”.
وكان الهلال تُوج بلقب دوري أبطال آسيا 2021، أمس الثلاثاء، على حساب فريق بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، بعد الفوز بثنائية نظيفة، أحرزها كل من ناصر الدوسري وموسى ماريغا.