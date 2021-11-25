بالفيديو.. تعليق طريف للفنان محمد عبده من احتفالية أبطال آسيا: “الهلال أحسن من اللي بالي بالك”

علق الفنان محمد عبده، أمس (الأربعاء)، على فوز نادي الهلال بدوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه.
وأوضح، خلال لقاء مع “روتانا لايف” في احتفالية زعيم آسيا التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه في بوليفارد رياض سيتي احتفالا بتتويج الهلال باللقب الآسيوي، أنه يتطلع إلى أن يحقق الهلال الآمال والبطولات الدولية، وقال مداعبًا: “الهلال قدها وأحسن من اللي بالي بالك”.
وهنأ فنان العرب جماهير نادي الهلال وكل جماهير الكرة السعودية على هذا الفوز.
كلمة فنان العرب محمد عبده في #احتفالية_زعيم_آسيا 💙#موسم_الرياض @Mohammed_Abdu @Turki_alalshikh @Alhilal_FC @RiyadhSeason @GEA_SA @Enjoy_Saudi pic.twitter.com/TRaCHcQ0uR
— Rotanalive (@RotanaLive) November 24, 2021
وفق “أخبار 24”.