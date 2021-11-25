محافظ الخرج يرأس اجتماع اللجنة الشبابية

عقدت اللجنة الشبابية بمحافظة الخرج اجتماعها الثاني في يوم الإربعاء ١٩ / ٤ / ١٤٤٣ ﮪ بديوان محافظة الخرج برئاسة المحافظ أ. مساعد بن عبدالله الماضي وبحضور سعادة الدكتور خالد العتيبي مدير تعليم الخرج نائب رئيس اللجنة.
وقد بدأ الاجتماع بتقديم الأستاذ بدر بن عبدالله السليمان مقرر اللجنة شكر فيه المحافظ على تقديم التسهيلات لشباب المحافظة كما وجه شكره لسعادة مدير التعليم على جهوده الموفقه في السعي لتطوير برامج اللجنة .
تلى ذلك كلمة محافظ الخرج والتي أثنى فيها على الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وعنايتها بما يخدم فئة الشباب خاصة كما رحب بأعضاء اللجنة مشيراً للتطلعات المأمولة فيهم من خلال ما يقدمونه من مبادرات ومواهب ومشاركات مجتمعية لخدمة هذه المحافظة .
أعقب ذلك كلمة سعادة مدير التعليم الذي وجه عدة رسائل مهمة حث فيها الأعضاء على أهمية التعاون والعمل في حدود النظام والمشاركة مع الجهات المعنية.
بعد ذلك تم استعراض محاور الاجتماع والاستماع لمداخلات الأعضاء القيّمة والتي كان من أبرزها عرض بعض الخطط والرؤى والتطلعات .
واختتم الاجتماع بالتقاط صورة تذكارية للحضور.
الجدير بالذكر أن اللجنة الشبابية مكونة من عشرين عضواً من شباب وشابات المحافظة بعد اعتمادها من إمارة منطقة الرياض ،التي تولي اللجان الشبابية عناية خاصة وذلك بتوجيه كريم ومتابعة من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة وسمو نائبه حفظهما الله .