“الشورى” يطالب “الترفيه” برفع نسبة الفعاليات خارج المدن الكبرى والتوسع في جميع المناطق

طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للترفيه برفع نسبة الفعاليات المقامة خارج المدن الكبرى، والتوسع في خططها لتشمل جميع مناطق المملكة.
وأكد المجلس خلال مناقشته أمس (الأربعاء) التقرير السنوي للهيئة، أهمية وضع حلول إبداعية لبرامج ترفيه متنوعة يمكن تطبيقها عن بعد والاعتماد على التطبيقات الناشئة، وأن يتم التركيز في الحملات الإعلامية والبرامج على تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للهيئة والتفاعل الاجتماعي معها.
ودعا المجلس، الهيئة للعمل على رفع كفاءة نفقاتها وتنمية إيراداتها التشغيلية وغير الواردة من الدولة، والاعتماد على دراسات جدوى مالية دقيقة وفاعلة للوصول إلى العوائد الربحية المستهدفة، أو بلوغ نقطة التعادل. وفق “أخبار 24”.
وشدد على ضرورة أن تكثف الهيئة جهودها في استحداث برامج تدريب مستدامة ومتنوعة للكوادر البشرية من العاملين والراغبين في العمل في قطاع الترفيه، لافتاً إلى أهمية مراجعة الهيكل الإداري للهيئة وربط إدارة المراجعة الداخلية بمجلس الإدارة مباشرةً.