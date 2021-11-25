توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم السابق، عبدالله المسند، أن تشهد المملكة حالة من عدم الاستقرار الجوي لمدة 5 أيام.
وأوضح “المسند”، اليوم (الخميس)، أن مركزا للضغط الجوي المرتفع “H” جثم فوق أجواء المملكة، متوقعا أن يتسبب ذلك في غلق الأبواب بوجه المنخفضات الجوية المقرونة بالرطوبة الجوية، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار الجوي.
ورجح أن تستمر الوضعية السلبية تلك لأكثر من 5 أيام، منوها بنشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على الدوادمي، وعفيف، وتربة، والخرمة، ومهد الذهب، والقصيم، وحائل، والسليل. وفق “أخبار 24”.