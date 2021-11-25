أعلن مؤتمر تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان، 11 توصية لدعم وتمكين وتحفيز مشاركة القوى النسائية الوطنية في مختلف مسارات التنمية الاقتصادية الراهنة.
وجاءت التوصيات خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على مدى يومين لتؤكد ما تحقق من إنجازات في مجال تمكين المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأكدت التوصيات على ضرورة تجديد الخطاب المجتمعي المعزز لمكانة المرأة ببرامج إعلامية وثقافية، مع تأهيل واستثمار الكفاءات النسائية الوطنية؛ للمشاركة في المحافل الدولية لتغيير الصورة الذهنية عن المرأة السعودية.
واشتملت على إنشاء منصة إعلامية تعرض معلومات وإحصاءات محدثة عن الإنجازات السعودية في جميع ما يتعلق بالمرأة ونشرها بلغات مختلفة، وتوظيف الإعلام الرقمي؛ للتعريف بالدور المحوري للمرأة السعودية في عملية التنمية الشاملة.
وشددت على أهمية تطوير أداء القيادات الأكاديمية النسائية بما يحقق الكفاءة والاستدامة، وفتح برامج تعليمية للمرأة السعودية في مؤسسات التعليم العالي تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلي.
ودعت التوصيات كليات وأقسام الإعلام في الجامعات السعودية لبناء برامج نوعية لتأهيل كفاءات نسائية متميزة تبرز الصورة الحقيقية للمرأة السعودية، وتطوير المنظومة الممكنة للمرأة في مجال تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأعمال الريادية. وفق “أخبار 24”.
الجلسة الختامية
لمؤتمر #تمكين_المرأة_ودورها_التنموي في عهد #الملك_سلمان
بحضور معالي رئيس الجامعة أ.د أحمد بن سالم العامري
وسعادة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات
أ.د نوف بنت عبدالعالي العجمي
وبمشاركة رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر
أ.د فاطمة التويجري pic.twitter.com/qFSfxubVTM
— مؤتمر تمكين المرأة السعودية في عهد الملك سلمان (@w_conferenc) November 25, 2021