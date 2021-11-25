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تعليم الخرج > بمبلغ تجاوز التسعة ملايين ريال جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تدعم البحوث العلمية
25/11/2021   1:55 م

بمبلغ تجاوز التسعة ملايين ريال جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تدعم البحوث العلمية

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وافق رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن هلال الطلحي على دعم 235 مشروعاً بحثياً ضمن المشاريع البحثية المدعومة لهذا العام 2021م في مختلف التخصصات بالجامعة ، وبميزانية إجمالية تجاوزت التسعة ملايين ريال.

وذكر الدكتور الطلحي أن هذا الدعم يأتي تعزيزاً لمسيرة البحث العلمي في الجامعة ، ودعماً لمكتسباتها التي تحققت في مجال النشر المصنف عالمياً ، وتحفيزاً للأعضاء الباحثين على إجراء بحوث نوعية ونشرها.
من جانبه أوضح عميد عمادة البحث العلمي الأستاذ الدكتور غالب بن حمد النهدي أن موافقة سعادة رئيس الجامعة اشتملت على دعم 37 مقترحاً بحثياً ضمن البحوث المقبولة في برنامج دعم بحوث أعضاء هيئة التدريس الجدد ، إضافة إلى دعم 170 مقترحاً بحثياً ضمن برنامج دعم البحوث التخصصية شملت دعم 28 مجموعة بحثية ضمن برنامج دعم المجموعات البحثية بشراكة عالمية بنطاق مجموعات البحثية في التخصصات ضمن الأولويات البحثية الوطنية. كما أعرب عميد النهدي عن خالص شكره وتقديره رئيس الجامعة نظير اهتمامه الكبير وعنايته بالبحث العلمي وبرامجه وحرصه ومتابعته الدائمة على تحقيق مزيد من التقدم على صعيد البحث والنشر المتميز.

بمبلغ تجاوز التسعة ملايين ريال جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تدعم البحوث العلمية

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